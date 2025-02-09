Под Киевом нашли избитого преподавателя львовского университета им. Ивана Франко. Об этом сообщают столичные паблики.

Пишут, что мужчину задержали представители ТЦК возле Стрыйского рынка во Львове, когда он направлялся на работу, после чего заставили через два часа пройти ВЛК.

Впоследствии его обнаружили на обочине трассы недалеко от столицы с переломом черепа и отеком мозга.

Сейчас пострадавший находится в критическом состоянии.

По словам блогера Влада Кононова, мужчину зовут Степан Бильченко.

"Бильченко Степан Борисович был похищен сотрудниками ТЦК во Львове, в районе Стрыйского рынка, около 9:00 утра. В этот момент он направлялся на работу в Львовский университет имени Ивана Франко, где работал старшим лаборантом кафедры ядерной физики, проводя для студентов практические и лабораторные занятия.

Его доставили в Лычаковско-Железнодорожный ОРТЦК и СП якобы для обновления учетных данных. Однако его заставили пройти ВЛК всего за два часа, без должного медицинского осмотра! Большинство врачей он даже не посетил.

Степан страдает синдромом обструктивного апноэ сна (ОАС), однако комиссия заявила: "Если сейчас не беспокоит – значит, здоров". Его незаконно удерживали весь день, оказывали моральное давление, запугивали, выписали повестку и заставили подписать документ, в котором сказано, что он якобы прибыл по собственному вызову в 19:00", - пишет Кононов.

"Степан оказался под Киевом в рекордно короткие сроки. Полная картина ситуации пока неизвестна, но после экспресс-мобилизации и быстрой отправки под Киев его нашли на обочине дороги. Прохожий вызвал скорую помощь.

Врачи в больнице диагностировали: "Отек мозга, перелом основания черепа и гематома". Окончательный диагноз пока уточняется. Степан находится в критически тяжелом состоянии!", - добавил блогер, который является близким другом пострадавшего.

По его мнению, работа в университете давала ему отсрочку от армии. Также он "проходил альтернативную службу по религиозным убеждениям и имел соответствующие документы".

Напомним, нардеп Георгий Мазурашу заявил, что в Каменце-Подольском Хмельницкой области мобилизовали преподавателя вуза, обманом заманив его в военкомат.

Ранее адвокат из Запорожья Людмила Петрова сообщила о смерти своего сына вскоре после насильственной мобилизации сотрудниками ТЦК и СП. Женщина обвинила военкомов в избиениях и пытках сына.