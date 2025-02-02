В Каменце-Подольском Хмельницкой области мобилизовали преподавателя ВУЗа, обманом заманив его в военкомат.

Об этом рассказал народный депутат Георгий Мазурашу в єфире "Новини-LIVE".

По его словам, законодательство противоречит призыву в армию работников учебных заведений, которые работают на определенную ставку.

"Буквально несколько дней назад эти мобилизаторы в Каменце-Подольском забрали возле общежития педагога, который там на две с чем-то ставки работает в вузе. Обманом. Увидели его документы, что он работает. Сказали ему идти в ТЦК, потому что якобы важно иметь бумагу от ТЦК. Мало того, что в законе написано, что запрещено этих людей мобилизовать. Обманом завели его в ТЦК в Каменце-Подольском, обманом заставили подписать. Отправили его на ВВК, которую он прошел за 5-7 минут. И уже на второй день его отправили несмотря на то, что он не подлежит военной службе по мобилизации", - заявил нардеп.

Также Мазурашу добавил, что готовит обращение об отмене незаконного решения.

"И обычно в этих случаях военные отвечают: "Извините, мы можем нарушать законодательство во время мобилизации, но не имеем оснований для того, чтобы вернуть этого человека"", - уточнил он.

Ранее Мазурашу заявил, что военное руководство Украины считает себя "рабовладельцами", когда проводит жесткую мобилизацию.

Война в Украине идет 1075-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 2 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.