На правобережной Украине работник территориального центра комплектования подвергся вооружённому нападению.

Об этом сообщает Львовский областной ТЦК на своей странице в Фейсбуке.

"В городе Жовква, около 11:30, военнослужащий Львовского РТЦК и СП сопровождал двух мобилизованных лиц в КНП "Жовковская больница" для прохождения военно-врачебной комиссии. Однако во время движения по улице Львовская, в 11:45, на него было совершено дерзкое нападение. Двое неустановленных лиц атаковали военнослужащего, нанеся ему резаные раны неизвестным острым предметом", – говорится в сообщении.

Вероятной причиной нападения в ТЦК называют попытку создать условия для побега одного из военнообязанных, который должен был пройти медицинскую комиссию – в результате нападения этот гражданин сбежал.

Ранее во Львове гражданские избили служащего ТЦК, который собирался доставить их в центр комплектования.

"Я лечился, потом проходил реабилитацию. Я прошёл фронт, а мне говорят: "Вы нигде не были, что вы лапаете гражданских?" Это обидно", – заявил пострадавший.

Также стало известно, что в Одесской области неизвестный в балаклаве жестоко избил военкома.

На 53-летнего работника ТЦК напали у его дома в посёлке Любашовка. Нападавший нанёс ему несколько ударов неизвестным предметом и скрылся.