"Стоят, смеются, ждут потенциальную жертву". Военный призвал отправить сотрудников ТЦК на фронт
Украинский военный 93 ОМБР "Холодный Яр" Максим Юхневич призвал отправить сотрудников Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) на фронт.
Об этом он заявил в эфире НТА.
По словам военнослужащего, в его родном городе он видит "толпы" сотрудников ТЦК, которых можно отправить на фронт.
"Я иду по городу, смотрю - толпа ТЦКшников, 10 здоровых быков, которых можно отправить на фронт. Они себе стоят, смеются, анекдоты рассказывают, курят, ждут потенциальную жертву, чтобы свернуть и запихнуть в бус", - заявил Юхневич.
Напомним, предложения распустить ТЦК и пополнить армию за счет их работников начали активно звучать в Верхвоной Раде в ноябре. Но Минобороны тогда отвергло такой вариант.
Война в Украине идет 1082-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 9 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.