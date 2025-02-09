Украинский военный 93 ОМБР "Холодный Яр" Максим Юхневич призвал отправить сотрудников Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) на фронт.

Об этом он заявил в эфире НТА.

По словам военнослужащего, в его родном городе он видит "толпы" сотрудников ТЦК, которых можно отправить на фронт.

"Я иду по городу, смотрю - толпа ТЦКшников, 10 здоровых быков, которых можно отправить на фронт. Они себе стоят, смеются, анекдоты рассказывают, курят, ждут потенциальную жертву, чтобы свернуть и запихнуть в бус", - заявил Юхневич.

Напомним, предложения распустить ТЦК и пополнить армию за счет их работников начали активно звучать в Верхвоной Раде в ноябре. Но Минобороны тогда отвергло такой вариант.

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