В киевской школе №309 ученики показали сценку, как сотрудника ТЦК и СП отправляют в нокаут ударом в лицо.

Об этом сообщают столичные телеграм-каналы и публикуют видео.

Номер с военкомом поставили для концерта в честь Дня святого Валентина. Во время представления на сцене танцевали юноши и девушки, в какой-то момент их танец прервал парень в образе сотрудника ТЦК с планшетом в руках. Один из юношей стремительно к нему приблизился и ударил кулаком в лицо, отчего актер рухнул на пол. В конце номера его под смех в зале уволокли со сцены.

После публикации ролика Дарницкая районна администрация Киева сообщила, что создала комиссию, которая проведет расследование по поводу сценки с избиением сотрудника ТЦК.

В январе учителя рассказывали, что в украинских школах подростки подражают действиям военкомов на улицах. Они изображают, как работники ТЦК избивают гражданских.

Война в Украине идет 1090-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 17 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне украинские военные сообщили, что российские войска захватили карман восточнее деревни Улаклы под Курахово в Донецкой области. Также, по данным паблика Deep State, РФ продвинулась западнее Константинополя, с севера от Андреевки и возле Великой Новосёлки. В свою очередь, как заявили в ОСГВ "Хортица, ВСУ освободили село Песчаное в Донецкой области, что к юго-западу от Покровска.

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