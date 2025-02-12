Ведьма из телемарафона продаёт украинцам защиту от ТЦК. Видео
Украинская "ведьма" Мария Тихая, которую приглашают на эфиры передач национального телемарафона, продаёт военнообязанным "защиту от ТЦК" за 120 тысяч гривен.
Об этом сообщает телеграм-канал Bihus, публикуя фрагменты заявлений Тихой.
Так, в одном из эфиров "главная ведьма страны" заявляла, что "в 2024 году уже будет наша победа".
Когда к Тихой обратилась женщина с выдуманной историей о вызове сына в ТЦК, "колдунья" запросила 120 000 грн за "защиту от мобилизации" для молодого человека.
Ведущая Bihus утверждает, что Тихая выставляет и более скромные расценки – 80 000 гривен за заговоренный амулет.
Напомним, все передачи телемарафона финансируется за бюджетные средства Украины.
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