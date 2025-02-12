Украинская "ведьма" Мария Тихая, которую приглашают на эфиры передач национального телемарафона, продаёт военнообязанным "защиту от ТЦК" за 120 тысяч гривен.

Об этом сообщает телеграм-канал Bihus, публикуя фрагменты заявлений Тихой.

Так, в одном из эфиров "главная ведьма страны" заявляла, что "в 2024 году уже будет наша победа".

Когда к Тихой обратилась женщина с выдуманной историей о вызове сына в ТЦК, "колдунья" запросила 120 000 грн за "защиту от мобилизации" для молодого человека.

Ведущая Bihus утверждает, что Тихая выставляет и более скромные расценки – 80 000 гривен за заговоренный амулет.

Напомним, все передачи телемарафона финансируется за бюджетные средства Украины.

Ранее городские паблики Одессы писали, что местные экстрасенсы и маги предлагают мужчинам "услуги невидимости" от патрулей военкомов – на улицах были замечены соответствующие объявления.

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