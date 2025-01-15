Министерство культуры и стратегических коммуникаций не может влиять на показ телеканалами в марафоне единых новостей сюжетов о недоказательной медицине, нумерологии и экстрасенсах.

Об этом ведомство заявило в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Журналисты поинтересовались у чиновников, разрешена ли трансляция в телемарафоне эзотерических практик, сюжетов о нумерологии, интервью с экстрасенсами, гадалками, расклабывание карт Таро и пр.

"Информируем вас, что министерство не может влиять на профессиональную деятельность журналистов и редакционную политику медиа, в частности, относительно сюжетов об альтернативной медицине, эзотерических практиках, нумерологии, экстрасенсов и т.п., которые создают телеканалы, чьи передачи выходят в эфире информационного марафона "Единые новости", - ответили в министерстве.

Также там подчеркнули, что Конституция и другие законы запрещают цензуру и немотивированное законодательством вмешательство органов государственной власти в деятельность субъектов в сфере медиа и профессиональную деятельность журналистов.

Как мы писали, в 2023 году, после катастрофы с дамбой Каховского водохранилища, украинские тарологи и экстрасенсы стали массово писать в соцсетях, что взрыв Каховской ГЭС "освободил души казаков-характерников".

Мы также приводили данные, по которым в астрологию, тарологию и экстрасенсов верят почти половина опрошенных украинцев.