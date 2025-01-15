Парламент предлагает обязать онлайн-медиа удалять негативные комментарии читателей о чиновниках в течение трех дней после получения определения суда, жалобы или предписания Нацсовета, иначе СМИ будет привлекаться к ответственности.

Соответствующий законопроект №11 321, автором которого стал глава комитета по свободе слова Ярослава Юрчишина, был принят парламентом 14 января.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Речь идет о распространении недостоверной информации.

При этом издание отмечает со ссылкой на судебные решения, что многие чиновники называют недостоверной ту информацию, которая содержит по отношению к ним негативный характер.

А Большая Палата Верховного Суда ранее постановила, что негативная информация о человеке считается недостоверной, если распространившее ее лицо не докажет противоположного (презумпция добропорядочности).

Как отметил суд, негативной следует считать информацию, в которой утверждается о нарушении лицом, в частности, норм действующего законодательства, совершении любых других действий (например, нарушение принципов морали, общепризнанных правил сожительства, неэтичное поведение в личной, общественной или политической жизни и т.д.) и которая, по мнению истца, нарушает его право на уважение достоинства, чести или деловой репутации.

Еще одна норма принятого законопроекта - СМИ должны подавать слова спикера-чиновника не только дословно, но и в "пересказе без искажения сути", чтобы избежать ответственности. Сейчас же достаточно только привести высказывание дословно.

В то же время Юрчишин назвал "ложью", что новый скандальный законопроект вводит наказание для медиа, если они не удаляют негативные комментарии читателей по поводу чиновников под новостями.

"Мы усиливаем защиту добродетельных СМИ, а не ущемляем ни медиа, ни пользователей. Никто не обяжет медиа убирать критические комментарии. Как и любые комментарии без юридических оснований. На СМИ согласно "Закону о СМИ" можно обратиться в Нацсовет или подать в суд за распространение недостоверной информации, если какой-то аккаунт оставил под их материалом комментарий соответствующего содержания. Суд – это куча времени и затрат, а также угроза для имиджа СМИ", - пишет Железняк.

По его словам, в случае подписания этого законопроекта президентом при открытии судебного производства и получения от суда аргументированного решения по материалу, что он нарушает "Закон о медиа", СМИ сможет само решать: удалить комментарий в течение трех дней без последствий либо, "разделяя позицию комментатора, оставить комментарий и защищать свою позицию в суде".

Что касается пункта про пересказ заявлений чиновников, он пишет, что законопроект, наоборот, освобождает от ответственности медиа за изложение высказываний чиновников, а не прямое их цитирование.

"Сейчас медиа реально могут пострадать от исков, если не процитируют личность прямо, а передадут слова. Хотя суть не меняется. Вместо этого мы предлагаем СМИ облегчить способ донесения информации, чтобы можно было косвенно перевести суть высказывания публичного человека. И быть защищенными в этом случае от судебных тяжб", - пишет Юрчишин.

Ранее народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда заявлял, что во время войны не должно быть свободы слова.