"Медиа должны работать на государство". "Слуга народа" заявил, что во время войны не должно быть свободы слова
Во время войны не должно быть свободы слова.
Такое мнение высказал народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда в эфире телеканала NTA, во время ток-шоу "Говорить великий Львів".
Собеседник парламентария в военной форме напомнил ему его слова о том, что сейчас не время говорить о демократических ценностях, о них вспомнят после победы. Затем военный перечислил эти ценности, среди которых была и свобода.
"Свободы слова во время войны не должно быть. Все медиа должны работать на государство и победу. Все медиа - это оружие", - заявил в ответ нардеп.
После этой реплики в студии вспыхнул спор касательно демократии и необходимости ограничения свободы.
Ранее министр культуры Ростислав Карандеев прогнозировал, что формат единого телемарафона в ближайшее время может быть изменён.
"Сегодня телеканалы рассматривают возможность изменения этого формата. Мне кажется, что уже в ближайшее время такие предложения будут выработаны. И консолидированным решением, так же как принимали решение о введении "Единых новостей", будут и внесены изменения в этот формат", - сказал он.
А глава МИД Венгрии заявлял, что в Украине не соблюдается свобода слова и не проводятся выборы.
"Мы видим, что не соблюдаются свобода СМИ и свобода слова, видим, что выборы не проводят. Поэтому было бы очевидно абсурдно в таких условиях, чтобы Еврокомиссия, евроинституты и страны-члены принимали решение о том, как работают институты верховенства права на Украине", - сказал Петер Сийярто.