Во время войны не должно быть свободы слова.

Такое мнение высказал народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда в эфире телеканала NTA, во время ток-шоу "Говорить великий Львів".

Собеседник парламентария в военной форме напомнил ему его слова о том, что сейчас не время говорить о демократических ценностях, о них вспомнят после победы. Затем военный перечислил эти ценности, среди которых была и свобода.

"Свободы слова во время войны не должно быть. Все медиа должны работать на государство и победу. Все медиа - это оружие", - заявил в ответ нардеп.

После этой реплики в студии вспыхнул спор касательно демократии и необходимости ограничения свободы.

Ранее министр культуры Ростислав Карандеев прогнозировал, что формат единого телемарафона в ближайшее время может быть изменён.

"Сегодня телеканалы рассматривают возможность изменения этого формата. Мне кажется, что уже в ближайшее время такие предложения будут выработаны. И консолидированным решением, так же как принимали решение о введении "Единых новостей", будут и внесены изменения в этот формат", - сказал он.

А глава МИД Венгрии заявлял, что в Украине не соблюдается свобода слова и не проводятся выборы.

"Мы видим, что не соблюдаются свобода СМИ и свобода слова, видим, что выборы не проводят. Поэтому было бы очевидно абсурдно в таких условиях, чтобы Еврокомиссия, евроинституты и страны-члены принимали решение о том, как работают институты верховенства права на Украине", - сказал Петер Сийярто.