В Украине откупиться на месте задержания сотрудниками ТЦК можно за 500 долларов.

Об этом заявила народный депутат от "Слуги народа" Юлия Яцик.

По ее словам, 500 долларов стоит "откупиться" от ТЦК прямо на месте задержания, 3000 долларов в территориальном центре и 7000 в учебном центре.

"Откупиться сразу на месте, там, где тебя словили, то это там 500 долларов, в ТЦК 3000 или в учебном центре 7000 долларов. Приблизительно вот такие цифры", - заявила Яцик.

Отмечается, что если это внесение в систему "Оберег", то в 2000 долларов обойдется оформление непригодности на полгода.

"Бусифицируют исключительно несостоятельных, неженатых людей, которые не могут "порешать", откупиться, которые вынуждены ехать проходить ВВК или сразу в учебный центр, ВВК документы им потом вручат вдогонку", - сказала нардеп.

"Следующий момент - это подталкивание для расцвета схем откупа в ТЦК от мобилизации. Чем больше вот этого кошмара происходит вокруг, тем больше человек готов найти где-то деньги и решить вопрос за себя, откупиться, чтобы просто не идти служить, не идти проходить службу в Вооруженных силах", - добавляет Юлия Яцик.

Напомним, что в соцсетях люди обмениваются рассказами и комментариями о том, как они откупались от ТЦК, куда их забрали после последних рейдов. Один харьковчанин написал, что его выпустили из ТЦК за 5000 долларов при условии выплаты затем ежемесячно по 1000 долларов военкому.

Еще один местный житель "договорился" о своем освобождении за 2500 долларов.

Ранее "Страна" узнала, что на Волыни военкомы требовали откупа за продление брони работникам критической инфраструктуры.