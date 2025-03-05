Гражданина Российской Федерации отправили на службу в Вооружённые силы Украины.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, пишут издания Ивано-Франковской области.

Так, Тисменицкий районный суд Ивано-Франковской области признал начальника ТЦК Виталия С. виновным в превышении полномочий из-за мобилизации гражданина России на военную службу. За админправонарушение подполковнику назначили наказание в размере 17 тысяч грн штрафа.

Как указано в постановлении, обнародованном в судебном реестре, 6 февраля 2025 г. исполняющий обязанности начальника одного из местных центров комплектования армии Виталий С. направил иностранца, не имеющего украинского гражданства, на прохождение военно-врачебной комиссии, после чего поставил его на воинский учёт, включив в списки мобилизованных для отправки в воинскую часть.

В материалах дела указано, что военком в чине подполковника проверил документы мужчины призывного возраста и знал, что тот не подлежит призыву на военную службу в Украине, тем не менее дал указание отправить его на ВВК и мобилизовать.

В постановлении суда говорится, что иностранец оказался гражданином России.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский разрешил иностранцам занимать офицерские должности в ВСУ.

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