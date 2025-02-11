В Чернигове двое мужчин подрезали автомобилем автобус с мобилизованными, которых везли к месту службы, представились полицейскими и, угрожая применить оружие на поражение, забрали с собой двух пассажиров. Полиции и СБУ пришлось проводить спецоперацию, чтобы их поймать.

Об этом сообщает Нацполиция.

Происшествие произошло 9 февраля около 02:00. Тогда в полицию поступила информация от военных о том, что в Чернигове водитель легкового автомобиля Audi подрезал на дороге автобус с мобилизованными. Из легковушки вышли двое молодых людей в гражданской одежде, которые представились полицейскими и показали удостоверение.

Мужчины потребовали у старшего группы передать им двоих военнообязанных. В случае отказа и попыток сопротивляться они угрожали открыть огонь на поражение, причем один из них держал руку на кобуре с оружием. Выведя двух мужчин из автобуса, нападавшие посадили их в свой автомобиль и уехали в неизвестном направлении.

Как установило следствие, фигуранты действовали по предварительному сговору с другими лицами, чтобы инсценировать задержание полицией двух мобилизованных, чтобы они не попали в место службы. За это злоумышленники получили по 5 000 долларов за каждого из мобилизованных.

В результате спецоперации преступников разыскали в Киевской области и задержали. Ими оказались житель Киевщины и Киева, 1990 и 2003 годов рождения. Кроме того, задержан один из мобилизованных. Сейчас выясняют местонахождение другого.

При обыске Audi следователи обнаружили и изъяли устройство для отстрела патронов с резиновыми шарами ФОРТ-12Р, карабин, имитационно-тренировочную гранату "Пиро-5М", удостоверение начальника по физической безопасности частного учреждения, удостоверение корреспондента и водительское волонтерское удостоверение.

Следователи внесли информацию в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 353 Уголовного кодекса Украины (самовольное присвоение властных полномочий) и ч. 1 статьи 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период). Санкция более тяжелой из статей предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

Также открыты уголовные производства по фактам дезертирства двух военнослужащих.

Ранее мы описывали, на какие ухищрения идут военкомы Украины для бусификации.

Также мы не раз писали, что часто мобилизованные не доезжают до мест службы и умирают в ТЦК. Недавно в Черновицкой области мужчина погиб во время прохождения медкомиссии ТЦК.