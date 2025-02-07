На фоне продолжающейся в Украине мобилизации работники ТЦК совершенствуют методы задержания военнообязанных.

Так, в Киеве военкомы начали останавливать машины прямо в ходе движения, сообщают столичные паблики.

На кадрах видно, как мобилизационный микроавтобус едет по городской трассе с открытыми дверями. На следующем кадре несколько выпрыгнувших из него людей уже остановили легковой автомобиль.

Также появилось видео, где в спальном районе столицы неизвестный мужчина в чёрной куртке вместе с полицейским уложили на асфальт гражданского под предлогом что якобы поймали педофила.

Местные телеграм-каналы пишут, что задержанного хотели затащить в автомобиль, где сидел работник ТЦК. Мужчину выручили прохожие, помешав нападавшим и вызвав скорую помощь.

В Днепре трое военкомов затащили в микроавтобус мужчину с территории железнодорожной больницы, не реагируя на возмущение окружающих.

В Луцке опубликовали видео, как мужчину схватили за руки и ноги и внесли в бусик.

Ранее мы публиковали видео, как в Харькове ТЦК поймали пассажира OnTaxi сразу после выхода из авто.

Война в Украине продолжается 1080-й день. Последние новости с главными событиями 7 февраля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В РФ заявляют об идущей контратаке ВСУ в Курской области РФ. В Донецкой области Украины неприятель продвинулся в одном из ключевых сёл к западу от Курахово – Андреевке, свидетельствует карта Deep State. Также у россиян есть продвижение в соседнем посёлке Дачное.

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