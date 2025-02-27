Очередной инцидент с гибелью мобилизованного произошёл в воинской части северной Украины, где психически больного полтавчанина жестоко избили до смерти.

Об этом сообщает областное интернет-издание "Полтавщина", ссылаясь на информацию матери и сестры погибшего.

Обратившись к журналистам, мать покойного заявила, что её сын – 54-летний Олег Кравченко – страдал психическим заболеванием и изначально не был пригоден к военной службе.

Сестра погибшего Ольга Медяник рассказала, что с диагнозом "маниакальный психоз", как у ее брата, освобождают от мобилизации с последующим исключением из военного учёта согласно таблице расписания болезней в приказе №402 Министерства обороны Украины.

В начале полномасштабного вторжения 2022 года Олег добровольно пошёл ТЦК, чтобы мобилизоваться в ВСУ, но тогда ему отказали, объяснив это его диагнозом. А уже в июле 2024-го, когда 54-летний мужчина явился обновить данные, его признали годным и выдали мобилизационное распоряжение. Как утверждает мать покойного, положенный медосмотр её сыну не проводили.

По словам родственников, после военной подготовки Кравченко проходил службу в Черниговской области. Сестра Олега отметила, что сослуживцы систематически издевались над ним. Инцидент с избиением, повлекшим смерть, произошел в воинской части Нежина. Мать покойного сообщила, что примерно полторы недели назад сын позвонил ей по телефону и рассказал, что ему отбили селезёнку. Также Олегу выбили зубы. Некоторое время он продолжал находиться в части, а когда мужчине стало хуже, его отправили в госпиталь. Но оказать медицинскую помощь там пострадавшему не смогли, и Кравченко привезли в Полтаву. Он впал в кому, а вскоре скончался в больнице, так и не придя в сознание.

Представитель Полтавского областного ТЦК Роман Истомин подтвердил, что гражданин с такой фамилией, именем и отчеством действительно был мобилизован по распоряжению от 26 июля 2024 года. Военком отметил, что в течение этого времени мужчина мог пройти повторно ВВК, чтобы подтвердить свой диагноз и доказать непригодность к службе.

Сестра погибшего в этот период была за рубежом и не могла помочь брату в обжаловании решения о его пригодности, а мать погибшего не способна этого сделать из-за преклонного возраста.

Правоохранители открыли производство по ст. 121 ч. 2 УК Украины (нанесение тяжких телесных повреждений, что привело к гибели потерпевшего). В полицию поступило медицинское заключение о смерти, и сейчас Подольское подразделение следственного отделения ведёт досудебное расследование инцидента.

Ранее в ТЦК заявили, что шизофреников признают годными службе, а прохождение мобилизованными медкомиссии – "это формальность".

Также мы рассказывали, что в ТЦК до смерти избили жителя Сум, а военкомы заявили, что они к гибели человека не причастны.