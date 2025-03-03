В Кременчугском ТЦК после успешного прохождения медосмотра умер мужчина. Назначено служебное расследование
В Кременчугском районном территориальном центре комплектования умер мобилизованный вскоре после прохождения военно-врачебной комиссии, которая признала его годным к военной службе.
Об этом сообщает Полтавский областной ТЦК и СП.
Сообщается, что 2 марта утром мужчина 1977 года рождения был доставлен в ТЦК и успешно прошел медосмотр. К вечеру, когда мобилизованный ожидал отправки в учебный центр, "его состояние здоровья резко ухудшилось - он побледнел и потерял сознание", а вскоре умер.
"По предварительным результатам работы, нарушений в работе ТЦК и СП не выявлено, меры физического воздействия не применялись, телесных повреждений у умершего гражданина нет. По данным медиков, умер он от острой сердечной недостаточности", - сообщает ТЦК.
Также руководство ТЦК и СП назначило служебное расследование для выяснения всех обстоятельств.
Напомним, в Хмельницком областном ТЦК и СП совершил самоубийство мужчина, которого доставили туда для проверки документов и прохождения военной медкомиссии.
А в начале января в Сумском городском ТЦК избили 40-летнего местного жителя. От побоев он скончался в больнице.