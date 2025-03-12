Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №12442 об уголовной ответственности для сотрудников ТЦК и СП, а также военно-врачебных комиссий за нарушения при мобилизации и медосмотре.

Об этом сообщает в своем телеграм-канале народный депутат Украины от "Голоса" Ярослав Железняк.

По его словам, за документ проголосовали 273 народных депутата.

Согласно тексту проекта, уголовная ответственность предусматривается за:

нарушение порядка проведения медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) для определения годности к военной службе по состоянию здоровья (новая ст. 337-1 УК);

нарушение служебным лицом порядка призыва (принятия) граждан на военную службу (новая ст. 426-2 УК).

Также законопроект расширяет круга субъектов коррупционного уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 368-5 ("Незаконное обогащение") Уголовного кодекса путем включения в п. 1 примечания к указанной норме председателей, их заместителей, членов и секретарей постоянно действующих военно-врачебных комиссий или врачебно-летных комиссий.

Напомним, 9 марта Рада сняла с повестки дня проект закона об уголовной ответственности для ТЦК за незаконную мобилизацию.

Ранее мы писали, что в Украине военно-врачебные комиссии хотят сделать анонимными, чтобы медики не знали персональных данных человека. Таким образом предполагается снизить уровень коррупции.