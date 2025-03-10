В ноябре в Украине военно-врачебные комиссии (ВВК) хотят сделать анонимными - врачи не будут знать персональных данных человека, которого осматривают. Так хотят снизить коррупцию.

Об этом сообщил старший сержант медицинской службы Ровненского ТЦК Тарас Гусарук, передает "Суспильне".

"Там не будет фамилий и имен. Там будут просто номера, и врач не будет знать, кого он именно осматривает", - заявил Гусарук.

Других подробностей технической реализации этой идеи он не привел.

Между тем накануне Рада сняла с повестки дня проект закона об уголовной ответственности для ТЦК за незаконную мобилизацию. Речь шла о случаях направления в военные части лиц, имеющих бронь и отсрочку от службы. Также законопроект предполагал ответственность для членов военно-врачебных комиссий за признание здоровыми людей, имеющих патологии.

Напомним, война в Украине идет 1111-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 10 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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