Верховный Суд постановил, что повестку нельзя обжаловать в суде, потому что она является лишь средством оповещения о необходимости выполнить воинскую обязанность в соответствии с законом.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Решение принято составом коллегии судей Кассационного административного суда 23 октября 2024 года по делу №380 2838 24.

Истец с 2022 года пытался оспорить в судах повестку, заявляя, что на ней стояла подделанная подпись врио главы ТЦК, отсутствовали дата, цель вызова и распоряжение на оповещение и вручение повестки.

Мужчина утверждал, что повестка подписывается исключительно начальником ТЦК и должна быть вручена лично или уполномоченными лицами, а также, что в его случае должен быть составлен акт об отказе от получения повестки, чего не было сделано. За отказ от повестки на него возбудили уголовное дело.

Верховный Суд подчеркнул, что сами по себе действия ТЦК по изготовлению и вручению повестки не свидетельствуют о факте нарушения субъектом властных полномочий прав, свобод или интересов истца. А доводы о нарушении ТЦК процедуры вручения повестки и преждевременного/необоснованного обвинения в совершении уголовного правонарушения могут быть предметом проверки судом в рамках соответствующего уголовного производства.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что почти все получатели заочных повесток, отправленных по почте, - официально не работающие люди.