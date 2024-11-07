Почти все получатели заочных повесток, отправленных по почте, - официально не работающие люди. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на Киевском международном экономическом форуме.

По его словам, так работает принцип "воюй или работай".

"По состоянию на сегодняшний день 98% разосланных повесток, которые формируются уже через реестр "Оберег", направляются людям, которые не платят ни одной гривны налогов и нигде не зарегистрированы. Приоритет в мобилизации сегодня предоставляется людям, которые не работают, безработным. Соответственно, основа этого принципа уже воплощена. Только 2% повесток за последние два месяца было отправлено работающим людям", - заявил премьер.

Отметим, в мае этого года Нацбанк сообщал, что в Украине больше 24 тысяч мужчин официально зарегистрированы как безработные.

Напомним, до конца ноября в "Резерв+" появится оформление отсрочки от мобилизации для трёх категорий украинцев.

Ранее мы писали, что Кабмин хочет обязать призывников в возрасте 17-ти лет становиться на военный учёт через "Резерв+" или ТЦК.