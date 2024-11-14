Более 90% военных на фронте - это принудительно мобилизованные жители сел и маленьких городков.

Об этом в интервью военной корреспондентке ТСН сообщил командир минометной батареи ВСУ Мирослав Борисенко.

По его словам, в его батарее почти все мужчины - из "волны бусифицированных".

"Жителей больших городов практически нет. У нас буквально только один. Ну и я. При этом в 2022 году социальный состав был совсем другой. Сейчас это жители небольших городов и сел, практически на 90 с лишним процентов. Почти все они были призваны путем бусификации. Истории, которые они рассказывают, страшно смешные. Все они о том, что человек куда-то пошел - и тут с ним такое случилось. Один из бойцов искал работу по объявлению, строителем, приехал в Черновицкую область, встретился с прорабом, отдал ему документы, а тот оказался агентом ТЦК", - рассказал Борисенко.

Он добавил, что в селах есть люди, которые неизвестно по каким мотивам, может, чтобы их самих не мобилизовали, работают на ТЦК и докладывают о тех, кто уклоняется и прячется.

"Я думаю, что в сельской местности уже нет уклонистов, поскольку там им негде спрятаться. Уклонисты (прошу прощения, что использую это словов - оно в широком смысле) все находятся в городах, они все находятся там, уклонист не прячется в вырытой в лесу землянке, а в Киеве, Одессе и Днепре", – резюмировал Борисенко.

Ранее мы сообщали, что в Одессе за нарушение мобилизационного законодательства наложили штраф на известного радикала Сергея Сетрненко.

Также мы приводили призыв главы патронатной службы "Ангелы Азова" к тем, кто не желает воевать, отказаться от паспорта Украины.