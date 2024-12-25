Ивановский районный суд Одесской области приговорил к 3,5 годам тюрьмы инженера лицея и члена организации "Свидетели Иеговы", отказавшемуся от мобилизации из религиозных соображений. Он заявлял, что считает себя "нейтральным к государству, не относит себя к украинскому народу, а является сыном бога".

Вердикт суда опубликован в Едином реестре судебных решений.

С 2015 года свидетель Иеговы состоит на учете как военнообязанный запаса первой категории по специальности "подсобный рабочий". Медкомиссия признавала его пригодным по состоянию здоровья для прохождения военной службы.

20 декабря 2023 года ему пришла боевая повестка для направления в учебный центр, однако мужчина отказался проходить военную службу, ссылаясь на религиозные убеждения. Ему предлагали исполнять обязанности помощника военного капеллана и повара, что не предусматривало непосредственное участие в боевых действиях, но он отказался и от этого, мотивируя свою позицию тем, что будет таким образом помогать военнослужащим, использующим оружие.

По его словам, он по религиозным убеждениям не может находиться в подчинении военных и помогать ВСУ, а также остается нейтральным к государству.

25 сентября 2023 года он подал заявление в ТЦК с просьбой заменить ему военную обязанность невоенной службой, которая не противоречила бы его религиозным убеждениям. За отказ идти в ВСУ его приговорили к тюремному сроку.

Ранее в Киевской области дали три года тюрьмы члену "Свидетелей Иеговы" за уклонение от мобилизации.

Как заявил правозащитник, во время военного положения по закону невозможно отказаться служить по религиозным убеждениям.