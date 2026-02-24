Москва отметила четвертую годовщину вторжения в Украину утверждением о намерениях Франции и Великобритании передать Украине ядерное оружие.



Причем тема передачи такого оружия раскручивается в РФ крайне интенсивно. В начале заявление об этом сделала Служба внешней разведки. Затем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал утверждение об оружии "чрезвычайно важной информацией" и "расширением конфронтации", а также добавил, что Россия поднимет этот вопрос на переговорах с представителями США.

О том же сказал и советник Владимира Путина Юрий Ушаков: "Россия доведет до США информацию о намерении Франции и Великобритании передать Украине технологии для создания ядерного оружия. Попытки Киева получить ядерное оружие повлияют на позицию России по украинскому урегулированию".



А далее с уже прямыми угрозами выступил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.



Он написал, что "при таком развитии событий" (то есть в случае передачи ядерного оружия Киеву) Россия использует любое оружие, "в том числе и нестратегическое ядерное, по целям в Украине", "а в случае необходимости – и по странам-поставщикам", Франции и Великобритании.

О риске прямого столкновения ядерных держав заявил МИД РФ, а Совет Федерации обратился к британскому и французскому парламентам с требованием провести расследование по факту возможной подготовки передачи Киеву ядерного оружия.

Наконец, о планах "применить ядерное оружие против России" сказал сегодня и Путин.

Лондон уже опроверг обвинения.

"Это очевидная попытка Путина отвлечь внимание от своих ужасных действий в Украине. В этом нет никакой правды", - заявила пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Киев и Париж пока комментариев не давали, но вероятно, уже вскоре последуют опровержения всех обвинений.



Однако Россия может и дальше настаивать на своем, заявляя, что оружие перемещается тайно и что речь идет о нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия, а потому у Москвы есть право нанести превентивный ядерный удар.



Для чего все это делается, догадаться нетрудно.

РФ показывает, что не следует надеяться на то, что экономические и прочие проблемы (на которые рассчитывают в Киеве) заставят Кремль пойти на уступки. Если у РФ действительно начнутся проблемы, Москва в любой момент может прибегнуть к ядерному оружию, использовав как повод прозвучавшие обвинения в передаче атомной бомбы Украине.

Очевидно, этот сигнал адресуется не только Киеву, но также Европе и Дональду Трампу. Европейцам Москва показывает, что какие-либо резкие движения с их стороны в виде, например, блокады российского судоходства или отправки войск в Украину могут быстро привести к ядерной войне в Европе. А Трампу – что затягивание с давлением на Киев с целью побуждения украинских властей выполнять "договоренности в Анкоридже" в том виде, в котором их трактует Кремль, чревато со временем эскалацией вплоть до ядерной.



Собственно, реакция Трампа в этом случае и будет иметь ключевое значение. Решит он надавить на Киев и европейцев, чтобы они приняли аляскинские условия, либо даст понять Путину, что на него "ядерные" угрозы не действуют и он воспринимает их как блеф? Так или иначе, но сегодняшние обвинения могут означать начало массированной кампании давления Москвы на Киев, Европу и Вашингтон с целью ускорить завершение войны на условиях Кремля или приближенным к ним в "духе Анкориджа".

С учетом того, что в этой кампании задействованы уже фактически прямые ядерные угрозы, ситуация рискует развернуться в Карибский кризис-2.0 - потенциально крайне опасную ситуацию для всех.

Обнулить эти риски может лишь скорейшее достижение мира в Украине.