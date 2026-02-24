Украина может взорвать трубопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток", которые проходят по дну Черного моря.

Об этом на коллегии ФСБ заявил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, подрыв могут осуществить, чтобы сорвать переговоры об Украине.

Также глава Кремля поручил ФСБ усилить защиту российских силовиков, политиков, чиновников, журналистов и волонтеров, поскольку утверждает, что Украина стоит за участившимся количеством терактов в РФ.

"Не удалось нанести стратегическое поражение России на поле боя, поэтому противник делает ставку на индивидуальный и массовый террор. Здесь и обстрелы городов, и диверсии на инфраструктуре, и покушение на представителей государственных и военных властей", - сказал российский президент.

Кроме того, он заявил о планах применить ядерное оружие против России.

"Противник не брезгует никакими средствами: дошли сведения о намерении использовать ядерный компонент. Понимают, наверное, чем это может закончиться", - сказал российский лидер.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что Великобритания и Франция намерены передать Украине ядерное оружие, из-за чего заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил всем трем странам ядерным ударом.

Напомним, в 2024 году в России сделали целую серию заявлений о скором ядерном ударе ВСУ "грязной" бомбой.