Первый заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев угрожает президенту Украины Владимиру Зеленскому обезглавливанием, цитируя известную фразу Воланда из романа "Мастер и Маргарита" уроженца Киева, писателя Михаила Булгакова.

Соответствующие заявления чиновник сделал в интервью агентству Reuters.

"Судьбу этого персонажа (Зеленского - Ред.) я обсуждать не хочу, поскольку он уже настолько всем нам набил оскомину. Вот я даже сужу по тому, что коллеги там пишут. Но могу сказать только одно. Знаете, как сказал один известный киевлянин: "Аннушка уже пролила масло". И значит, головы ему не сносить", - сказал Медведев.

Он добавил, что победа России в войне уже просматривается по ряду параметров, и назвал продуктивными нынешние американо-российские контакты.

"Факт военной победы очень важен, и он просматривается по целому ряду параметров. Но не менее важно думать, что будет потом. Ведь цель победы в том, чтобы не допустить новых конфликтов. Цели "СВО" в начале были заявлены президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. С тех пор они остаются практически неизменными", - сказал Медведев.

Ранее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что его переговоры с посланником Кремля Кириллом Дмитриевым были "продуктивными и конструктивными".

Тем временем Зеленский сообщил, что следующие трехсторонние переговоры Украины, РФ и США, которые должны были состояться сегодня, пройдут 4 и 5 февраля в Абу-Даби.

"Страна" разбиралась, с чем может быть связан перенос даты переговоров.