Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что его переговоры с посланником Кремля Кириллом Дмитриевым были "продуктивные и конструктивные".

Соответствующая публикация появилась на странице Уиткоффа в соцсети Х.

Помимо самого Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, на встрече присутствовали министр финансов США Скотт Бессант, а также куратор Совета мира Джош Грюнбаум.

"Мы воодушевлены этой встречей и тем, что Россия работает над обеспечением мира в Украине, и благодарны президенту США за его ключевое лидерство в стремлении к прочному и устойчивому миру", – заявил Уиткофф.

Ранее Уиткофф сообщил, что на переговорах Украины и РФ происходит "много хороших вещей по территориальной сделке".

Тем временем сегодня президент Украины Владимир Зеленский повторил, что готов обсуждать вопросы территорий только с Путиным.

А перед этим Зеленский заявил, что Украина ни при каких обстоятельствах не отдаст свою территорию России.

