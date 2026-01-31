Европейские лидеры на экстренном ужине на прошлой неделе составили тайный план противодействия президенту США Дональду Трампу.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в правящих кругах Европы.

По их словам, после начала кризиса вокруг Гренландии европейские лидеры собрались на экстренный ужин в Брюсселе, в результате которого был разработан план действий для "усмирения" Трампа.

"План европейских лидеров состоит в том, чтобы сохранять спокойствие во время будущих провокаций Трампа, угрожать ответными пошлинами и, по словам чиновников, работать за кулисами над тем, чтобы сделать Европу менее зависимой в военном и экономическом отношении от своего все более ненадежного союзника", - говорится в материале.

Для уменьшения зависимости от Вашингтона в долгосрочной перспективе европейские страны договорились работать над диверсификацией торговых отношений, улучшением вооруженных сил и снижением зависимости своих стран от американских технологий.

В рамках этого плана уже был составлен официальный документ между Италией и Германией, призывающий создать пан-европейскую фондовую биржу и рынок капитала.

Напомним, в Германии больше не намерены хранить золото в Соединенных Штатах.

Ранее мы писали, что между генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и европейскими лидерами разгорается конфликт из-за его поддержки Соединенных Штатов и Трампа.