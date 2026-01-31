В субботу, 31 января, в Украине идет 1438-й день войны с Россией.

08:10 Информация, что Украина и Россия договорились о временном энергетическом перемирии сегодня удивила многих. Потому что хотя Киев и просил объявить мораторий на удары, мало кто верил, что на это согласится РФ, которая явно ставит целью уничтожить украинскую энергетику, пользуясь морозной погодой.

Однако, как видим, Москва на перемирие согласилась. По словам Трампа, оно продлится неделю. Ряд российских пабликов пишут про то, что оно продлится до 3 февраля.

Почему РФ согласилась прекратить удары по энергетике?

Прежде всего, стоит отметить, что энергетическое перемирие сроком на неделю (или даже менее, чем на неделю) это со стороны РФ исключительно демонстративный ход. Россияне наносят массированные удары обычно раз-два в неделю, накапливая для этого необходимую дроново-ракетную массу. То есть, взятая пауза вполне укладывается в обычный график и сама по себе не является свидетельством изменения похода Москвы к атакам против украинской энергетики. Подробнее...