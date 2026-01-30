Власти Франции вынуждены отпустить захваченный танкер теневого флота РФ Grinch из-за требований национального законодательства.

Об этом в ходе встречи с журналистами рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, о ситуации с судном ему во время разговора сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон. При этом французский лидер заявил, что хочет изменить законодательство, чтобы в дальнейшем задержанные российские танкеры оставались арестованными во Франции.

Зеленский в свою очередь призвал Европу следовать примеру Франции. Он отметил, что конфискация таких судов - один из инструментов для ускорения окончания войны.

"Это же вопрос ко всем государствам. По крайней мере к северным морским государствам, которые имеют на это влияние. То есть танкеры с российской нефтью надо останавливать, и чтобы они у тебя оставались, а не остановить на время и отпустить. То есть движение к таким решениям есть, и россиянам точно станет сложнее", - сказал Зеленский.

Отметим, что все прочие случаи задержания танкеров теневого флота европейскими странами заканчивались тем, что суда через некоторое время отпускали.

Международное морское право не допускает захвата гражданских судов в международных водах за исключением особых случаев. Кроме того, блокирование судоходства в российские порты может быть воспринято Москвой как акт объявления войны. Поэтому европейцы, хотя и постоянно угрожают захватывать танкеры теневого флота, на практике пока ограничиваются лишь демонстративными шагами: задержанием судов с их последующим освобождением.