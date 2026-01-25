Захваченный на этой неделе французами танкер Grinch, предположительно входящий в российский теневой флот, сейчас стоит под арестом в южной Франции.

Об этом пишет Le Monde, со ссылкой на французских чиновников.

По их данным, на якоре у Марселя танкер Grinch находится под охраной французских ВМС, пока следователи морской жандармерии досматривают его и опрашивают экипаж.

"В префектуре заявили, что вокруг места стоянки установлены морские и воздушные зоны отчуждения. Около 598 судов, подозреваемых в принадлежности к "теневому флоту", находятся под санкциями Евросоюза. Власти заявили, что 249-метровое судно Grinch фигурирует под этим именем в британском санкционном списке российских судов "теневого флота", а под именем "Карл" в списках, составленных ЕС и США", - заявляет Le Monde.

Напомним, задержанное судно следовало из России в Средиземном море. По словам президента Франции Эмманюэля Макрона, оно было задержано при участии "нескольких союзников".

Что значит захват французами танкера из теневого флота РФ и какое отношение эта операция имеет к Всемирному экономическому форуму в Давосе, мы рассказывали в отдельном материале.