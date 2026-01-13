Один из атакованных в Черном море вблизи Новороссийска танкеров был зафрахтован американской нефтекомпанией Chevron для перевозки нефти из Казахстана.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Американская нефтекомпания Chevron подтвердила агентству, что ей известно о сообщениях об инцидентах с судами, направлявшимися в российский порт Новороссийск к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. Один из танкеров был зафрахтован Chevron, сообщили в компании.

Все члены экипажа находятся в ⁠безопасности, судно направляется в порт, уточнили там. В Chevron отметили, что атака не повлияла на деятельность оператора месторождения Тенгиз – "Тенгизшевройл" (ТШО).

Доля Chevron в "Тенгизшевройл" составляет 50%, у ExxonMobil - 25%, у "КазМунайГаз" - 20%, у "Лукойл" - 5%.

Chevron заявила, что внимательно следит за ситуацией и координирует свои ⁠действия с оператором судна и властями.

Российские СМИ заявляют, что удар по танкеру нанесли украинские дроны. Украина ситуацию не комментировала.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в Черном море беспилотники атаковали два нефтяных танкера.

Суда Delta Harmony и Matilda должны были загрузить казахстанскую нефть в Новороссийске в погрузочном терминале Каспийского трубопроводного консорциума.

Bloomberg заявляло со ссылкой на данные отслеживания судов, что эти танкеры не загружали российскую нефть как минимум с начала 2021 года.

Напомним, 8 января у берегов Турции, близ города Кастамону, беспилотник атаковал нефтяной танкер "Эльбус" под флагом Палау, который шёл к черноморскому побережью России. Судно получило повреждения верхней части.

Ранее украинские дроны уже наносили удары по танкерам теневого флота России, о чем сообщал на тот момент действующий глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Что значат удары по танкерам в Черном море, мы разбирали в отдельном материале.