Один из атакованных в Черном море танкеров фрахтовала компания из США для нефти из Казахстана
Один из атакованных в Черном море вблизи Новороссийска танкеров был зафрахтован американской нефтекомпанией Chevron для перевозки нефти из Казахстана.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Американская нефтекомпания Chevron подтвердила агентству, что ей известно о сообщениях об инцидентах с судами, направлявшимися в российский порт Новороссийск к терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. Один из танкеров был зафрахтован Chevron, сообщили в компании.
Все члены экипажа находятся в безопасности, судно направляется в порт, уточнили там. В Chevron отметили, что атака не повлияла на деятельность оператора месторождения Тенгиз – "Тенгизшевройл" (ТШО).
Доля Chevron в "Тенгизшевройл" составляет 50%, у ExxonMobil - 25%, у "КазМунайГаз" - 20%, у "Лукойл" - 5%.
Chevron заявила, что внимательно следит за ситуацией и координирует свои действия с оператором судна и властями.
Российские СМИ заявляют, что удар по танкеру нанесли украинские дроны. Украина ситуацию не комментировала.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в Черном море беспилотники атаковали два нефтяных танкера.
Суда Delta Harmony и Matilda должны были загрузить казахстанскую нефть в Новороссийске в погрузочном терминале Каспийского трубопроводного консорциума.
Bloomberg заявляло со ссылкой на данные отслеживания судов, что эти танкеры не загружали российскую нефть как минимум с начала 2021 года.
Напомним, 8 января у берегов Турции, близ города Кастамону, беспилотник атаковал нефтяной танкер "Эльбус" под флагом Палау, который шёл к черноморскому побережью России. Судно получило повреждения верхней части.
Ранее украинские дроны уже наносили удары по танкерам теневого флота России, о чем сообщал на тот момент действующий глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.
