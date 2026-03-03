Губернатор Калифорнии, демократ Гэвин Ньюсом раскритиковал военную операцию США против Ирана и, в частности, удар по начальной школе для девочек, где, по заявлению властей Ирана, погибли более 150 человек.

Свое отношение политик высказал в ходе брифинга.

Он подчеркнул, что необходимо выяснить, чем иранские школьницы угрожали Соединённым Штатам.

"Американские самолёты буквально сбивают союзники Америки. Нам нужно разобраться, почему наши бомбы - или израильские бомбы - были использованы для убийства детей, маленьких девочек в школе, и в чём заключалась неизбежная угроза. Четверо военнослужащих погибли, сражаясь в войне Дональда Трампа, а он больше времени тратил на то, чтобы хвастаться своим бальным залом, чем на то, чтобы почтить их жертву", - заявил Ньюсом.

Ранее мэр Нью-Йорка, демократ-социалист Зохран Мамдани раскритиковал удары США по Ирану. Он назвал удары по исламской республике "катастрофической эскалацией", и заявил, что они незаконны.

Между тем накануне американский лидер Дональд Трамп допустил, что США могут начать сухопутную операцию в Иране. Реально ли это, мы разбирались в отдельном материале.

