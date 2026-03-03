Одной из причин начала американских ударов по Ирану стали действия Израиля.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на брифинге в Капитолии.

"Мы знали, что Израиль предпримет какие-то действия. Мы знали, что это повлечет за собой нападение на вооруженные силы США, и мы знали, что, если не примем превентивных мер до того, как они начнут эти атаки, мы понесем более серьезные потери", - сказал Рубио.

Он утверждает, что если бы США дождались нападения Ирана, "мы понесли бы гораздо более серьезные потери".

Американские демократы уже раскритиковали эти заявления.

Конгрессмен Хоакин Кастро написал, что слова Рубио указывают на то, что Израиль "подверг опасности американские войска, настаивая на нападении на Иран".

"Это неприемлемо для президента и неприемлемо для страны, которая называет себя нашим союзником", - подчеркнул Кастро.

При этом, по словам госсекретаря, следующая фаза операции США против Ирана будет еще более разрушительной.

"Я не собираюсь раскрывать детали наших тактических действий, - но самые серьезные удары со стороны ВС США еще впереди. Следующий этап будет для Ирана еще более жестким, чем нынешний", - заявил Рубио.

По его словам, цель - уничтожить баллистические ракеты, их производство, дроны и военно-морские силы Ирана. Операция, как подчеркнул Рубио, продлится "столько, сколько потребуется".

Напомним, по данным западных СМИ, Саудовская Аравия с Израилем настаивали на операции против Ирана.

Как мы писали, накануне американский лидер Дональд Трамп допустил, что США могут начать сухопутную операцию в Иране. Реально ли это, мы разбирались в отдельном материале.

"Страна" анализировала возможные сценарии развития войны США и Израиля с Ираном и их влияние на Украину.

А также то, как будут развиваться события в Иране после гибели аятоллы.