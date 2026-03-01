Президент США Дональд Трамп начал кампанию против Ирана после нескольких недель лоббирования со стороны Израиля и Саудовской Аравии.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на четыре источника в американской администрации.

По информации издания ,премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху публично выступал за нанесение ударов, в то время как наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман призывал к военным действиям в частных беседах, несмотря на то, что публично поддерживал дипломатический подход.

Саудовская сторона утверждала, что момент для удара является наиболее благоприятным, поскольку в регионе сосредоточена крупнейшая американская военная группировка со времён вторжения в Ирак в 2003 году. Наследный принц заявлял, что промедление позволит Ирану усилиться и создаст ещё большую угрозу в будущем.

Эту позицию разделил и министр обороны Саудовской Аравии Халид бин Салман Аль Сауд - брат Мухаммеда бин Салмана. В переговорах с американскими представителями он акцентировал внимание на серьёзных последствиях возможного отказа от военной операции.

Между тем The New York Times и The Wall Street Journal пишут, что убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и других высокопоставленных иранских чиновников была осуществлена после того, как ЦРУ передало Израилю данные о его местонахождении для нанесения авиаудара.

ЦРУ в течение нескольких месяцев следило за аятоллой и в субботу утром зафиксировало собрание высокопоставленных политических и военных лидеров Ирана в правительственном комплексе в Тегеране. Полученные данные позволили Израилю скорректировать время атаки и нанести удар, убив Хаменеи и десятки высокопоставленных чиновников, отмечают издания.

Израильские самолеты сбросили 30 бомб на комплекс Хаменеи, оставив его "выжженным и разрушенным", отмечает WSJ.

По словам источников, знакомых с разведывательной информацией, ЦРУ передало Израилю разведывательные данные, подтверждающие "высокую степень достоверности" позиции Хаменеи.

Израильские официальные лица заявили, что разведка зафиксировала не одну, а сразу три одновременные встречи, проходившие в офисах президента Ирана, верховного лидера и Совета национальной безопасности страны.

Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф пригрозил "разрушительным ответом" США и Израилю на убийство верховного лидера Ирана.

О том, как могут развиваться события в Иране после гибели аятоллы, мы разбирались в отдельном материале.