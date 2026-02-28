Иран атаковал 14 американских военных баз на Ближнем Востоке.

Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

"Помимо жизненно важных и военных центров, центров безопасности сионистского режима были нанесены удары по 14 важным базам США в регионе, сотни человек из числа сил американского агрессора и сил [израильского] режима были уничтожены", – сказал спикер штаба Вооруженных сил Ирана в эфире иранского телевидения.

Как подтвердил военный обозреватель немецкой газеты Bild Юлиан Рёпке, иранский "Шахед" совершил прямое попадание по объекту ВМС США в Бахрейне.

По его данным, прилёт был по объединённому командованию оперативной группы 55 и 50-й эскадры эсминцев в Джуффайре.

В свою очередь в Италии подтвердили ракетный удар Ирана по военной базе в Кувейте.

Глава итальянского МИД Антонио Таяни заявил, что удар пришелся по взлетной полосе базы в Кувейте. На этой базе были размещены 300 итальянских военных.

По словам Таяни, они не пострадали, так как в момент удара спустились в бункер.

Это сообщение показывает, что базы США в Персидском заливе не такие уж пустые, как это пишут некоторые СМИ. Там находятся сотни военных.

Между тем Корпус стражей исламской революции сообщает о начале второй серии ударов по войскам США в регионе.

Иранские СМИ пишут, что Иран перешёл к запускам гиперзвуковых ракет "Фаттах" с тяжёлыми боеголовками.

Это ракеты средней дальности в двух основных модификациях. Заявленная скорость первой составляет от 13 до 15 Махов, что соответствует примерно 15-18,5 тысяч километров в час, при дальности поражения до 1400 км.

Во второй версии используется жидкотопливный двигатель с возможностью регулировки тяги. По заявленным данным, это позволило увеличить дальность полёта боеприпаса ещё примерно на 100 км.

Ранее стало известно, что Иран нанёс удары по Израилю, ОАЭ, Бахрейну, Катару и Кувейту.

