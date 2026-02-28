Президент Украины Владимир Зеленский поддержал атаку Израиля и США на Иран.

Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Как считает президент Украины, они дают шанс иранскому народу "сбросить правящий режим".

"Иранский режим сам решил стать союзником Путина и снабжал его "Шахедами", причем не только самими дронами, но и технологиями. Иран также предоставлял другое оружие России. Поэтому справедливо дать шанс иранскому народу избавиться от террористического режима", - заявил Зеленский.

Накануне Зеленский уже говорил, что поддержал бы военную операцию Соединенных Штатов против Ирана.

Напомним, ранее мы писали, что украинские власти возлагали большие надежды на начало войны США с Ираном, так как рассчитывали на усиление в этой связи позиций "ястребов" в окружении Трампа, которые настроены на жесткие меры против РФ, а не на давление на Киев с целью побудить вывести украинские войска из Донецкой области.

По какому сценарию пойдет новая война с Ираном мы разбирались в отдельном материале.

Также мы следим за военной операцией против Ирана в обновляемом онлайне.