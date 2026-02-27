Зеленский поддержал военную операцию против Ирана
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал военную операцию Соединенных Штатов против Ирана.
Об этом он заявил во время интервью Sky News.
По словам главы государства, люди в Иране "ищут помощи, чтобы сменить нынешний режим, который открыто хочет атаковать другие страны и наносит много вреда".
"Я бы поддержал операцию, направленную против режима, а не против людей. Это большая разница", - сообщил Зеленский.
Украинский лидер подметил, что предпочел бы дипломатическое урегулирование напряженности между США и Ираном, однако выразил сомнение в готовности Тегерана к переговорам.
"Знаю, что США и иранский режим сейчас ведут переговоры. Конечно, переговоры – лучше. Я могу так говорить, потому что мы в войне. Но не уверен, что нынешний режим искренне разделяет эту идею", - сказал президент.
Отметим, что судя по усиленной эвакуации Британии, США и Китая своих граждан, удар со стороны Соединенных Штатов возможен уже в ближайшее время.
Напомним также, что накануне очередные переговоры США и Ирана не увенчались успехом.
Между тем американская разведка не нашла подтверждений того, что Иран скоро будет обладать ракетами, способными достичь территории США. О разработке таких ракет заявлял президент США Дональд Трамп.
