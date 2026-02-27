Президент Украины Владимир Зеленский поддержал военную операцию Соединенных Штатов против Ирана.

Об этом он заявил во время интервью Sky News.

По словам главы государства, люди в Иране "ищут помощи, чтобы сменить нынешний режим, который открыто хочет атаковать другие страны и наносит много вреда".

"Я бы поддержал операцию, направленную против режима, а не против людей. Это большая разница", - сообщил Зеленский.

Украинский лидер подметил, что предпочел бы дипломатическое урегулирование напряженности между США и Ираном, однако выразил сомнение в готовности Тегерана к переговорам.

"Знаю, что США и иранский режим сейчас ведут переговоры. Конечно, переговоры – лучше. Я могу так говорить, потому что мы в войне. Но не уверен, что нынешний режим искренне разделяет эту идею", - сказал президент.

Отметим, что судя по усиленной эвакуации Британии, США и Китая своих граждан, удар со стороны Соединенных Штатов возможен уже в ближайшее время.

Напомним также, что накануне очередные переговоры США и Ирана не увенчались успехом.

Между тем американская разведка не нашла подтверждений того, что Иран скоро будет обладать ракетами, способными достичь территории США. О разработке таких ракет заявлял президент США Дональд Трамп.

О том, атакуют ли американцы Иран, мы разбирались в отдельном материале.