В Сеть из разных источников продолжает поступать очень противоречивые данные о планах Вашингтона начать активные действия в отношении Ирана.

Bloomberg, со ссылкой на иранские СМИ, пишет, что США на переговорах с Ираном уступили в вопросе обогащения урана, отказавшись от требований по его прекращению.

"Заявления неназванного дипломата перекликаются с комментариями, сделанными в пятницу министром иностранных дел и главным переговорщиком Ирана Аббасом Арагчи, который заявил изданию MS Now, что США не требовали нулевого обогащения урана и что обе стороны стремятся к "быстрому соглашению"", - говорится в материале издания.

В то же время агентство BILD пишет, что США могут нанести удар по Ирану в ближайшие пару дней.

Издание ссылается на бывшего агента ЦРУ Джон Кириаку, который в своем подкасте заявил, ссылаясь на свой источник в Белом доме, что атака состоится "в понедельник или во вторник".

По словам Кириаку, в правительстве президента США Дональда Трампа сложились две фракции.

Вице-президент Джей Ди Вэнс и Талси Габбард, глава надзора за разведслужбами США, выступили против удара. За атаку - госсекретарь Марко Рубио, военный министр Пит Хегсет, а также Объединённый комитет начальников штабов.

Ранее в Reuters писали, что США и Иран могут возобновить переговоры в начале марта. Якобы обе стороны будут обсуждать снятие санкций и может быть заключено промежуточное соглашение.

При этом в The New York Times сообщают, что Иран готовится отражать атаку со стороны Соединенных Штатов, исходя из того, что удары неизбежны.