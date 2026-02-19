Трамп пригрозил Ирану "плохими вещами" на первом заседании "Совета мира". Видео
На первом заседании "Совета мира" его учредитель президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "плохими вещами".
Соответствующий фрагмент вступления американского лидера распространили политические телеграм-каналы.
Но добавил, что произойдут ли эти "плохие вещи" или будет заключена сделка, все узнают в течение 10 дней.
"Мы должны заключить значимую сделку. В противном случае произойдут плохие вещи… Может быть, мы заключим сделку. Вы узнаете об этом, вероятно, в течение следующих 10 дней", – сказал Трамп.
Президент США добавил, что отводит максимум 15 дней на подписание соглашения с Ираном.
Напомним, в ходе мероприятия Трамп говорил о мире в Украине и анонсировал восстановление Газы.
Открывая мероприятие, американский президент назвал собрание своим важнейшим делом, а представителей других стран – "невероятными друзьями".
Также мы писали о возможном нападении США на Иран и рисках для Трампа.
В частности, среди американцев отсутствует поддержка новых войн, развязанных по инициативе Вашингтона. Против этого выступают избиратели как демократов, так и республиканцев, особенно трамписты, ведь Трамп вообще-то пришёл к власти под лозунгами прекращения конфликтов.