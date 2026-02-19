На первом заседании "Совета мира" его учредитель президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "плохими вещами".

Соответствующий фрагмент вступления американского лидера распространили политические телеграм-каналы.

Но добавил, что произойдут ли эти "плохие вещи" или будет заключена сделка, все узнают в течение 10 дней.

"Мы должны заключить значимую сделку. В противном случае произойдут плохие вещи… Может быть, мы заключим сделку. Вы узнаете об этом, вероятно, в течение следующих 10 дней", – сказал Трамп.

Президент США добавил, что отводит максимум 15 дней на подписание соглашения с Ираном.

Напомним, в ходе мероприятия Трамп говорил о мире в Украине и анонсировал восстановление Газы.

Открывая мероприятие, американский президент назвал собрание своим важнейшим делом, а представителей других стран – "невероятными друзьями".

Также мы писали о возможном нападении США на Иран и рисках для Трампа.

В частности, среди американцев отсутствует поддержка новых войн, развязанных по инициативе Вашингтона. Против этого выступают избиратели как демократов, так и республиканцев, особенно трамписты, ведь Трамп вообще-то пришёл к власти под лозунгами прекращения конфликтов.