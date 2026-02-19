Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф ладит и с президентом РФ Владимиром Путиным, и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом заявил американский глава Дональд Трамп во время выступления на первом заседании Совета мира.

По его словам, в первую поездку в РФ спецпредставитель Соединенных Штатов пробыл на переговорах около четырех часов.

"Всем он нравится. Украине он нравится. Европе он нравится. России он нравится. В этом нет ничего плохого. Он едет к президенту Путину. Он не знал Путина. Я организовал ему встречу, чтобы увидеться. Я сказал, как у Стива дела? Сэр, он всё ещё внутри. О, это был час. Я перезваниваю, скажите Стиву позвонить мне, когда он закончит. Я хочу понять, что, чёрт возьми, происходит. Мы хотим закончить ту войну. Сэр, он всё ещё внутри. Три часа, четыре часа. Они были вместе четыре часа, первая встреча. Это талант. И они ладят. Я имею в виду, людям нравится или не нравится Путин или Зеленский. Они ладят. То же самое с Зеленским. Я имею в виду, они все любят Стива, и Стив делает отличную работу. Это непростая задача", – сказал он.

Напомним, приглашенных лидеров РФ, Беларуси и Китая - Владимира Путина, Александра Лукашенко и Си Цзиньпина сегодня не было. В Кремле заявляли, что у них с Пекином общая позиция относительно "Совета".

