Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эту пятницу встретится с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в Стамбуле. Встреча запланирована для того, чтобы обсудить ядерную программу Тегерана на фоне сохраняющейся напряженности между странами.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Один из опрошенных изданием собеседников назвал перспективу проведения встречи в пятницу "оптимистичным прогнозом", отметив при этом, что планы могут измениться в любой момент.

Уточняется, что стороны, как предполагается, обсудят на этих переговорах "возможную ядерную сделку".

Это может стать первой встречей между представителями США и Ирана после срыва переговоров и 12-дневной войны в июне прошлого года. Переговоры станут результатом дипломатических усилий Турции, Египта и Катара в течение последних нескольких дней.

По этой причине были перенесены переговоры о мире в Украине, запланированные в столице Объедененных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Уиткофф был экстренно отправлен в Иран и на них просто не успел бы.

Между тем на днях во Флориде Уиткофф и министр финансов Скотт Бессент провели переговоры с представителем Кремля Кириллом Дмитриевым. Уиткофф охарактеризовал встречу как "продуктивную и конструктивную".