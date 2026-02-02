Президент Ирана Масуд Пезешкиан распорядился начать переговоры с США о ядерных проблемах.

Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars со ссылкой на неназванный источник в правительстве страны.

По данным информагентства, которое сослалось на заявление официального представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи, переговоры могут состояться в Турции в ближайшие дни.

Накануне Пезешкиан заявлял, что Тегеран предпочитает дипломатию войне, но "не может быть принужден к переговорам с помощью угроз или насилия".

Вчера верховный аятолла Ирана Али Хаменеи прогнозировал, что атака Соединенных Штатов на Иран может вызвать последствия в виде большой региональной войны.

"Если США начнут войну, это будет региональная война. Мы не являемся зачинщиками и не стремимся к нападению на какую-либо страну. Но иранский народ нанесет сокрушительный удар любому, кто нападет на него или будет его преследовать", - предупредил Хаменеи.

В ответ на это президент США Дональд Трамп похвастал "самыми большими и мощными кораблями в мире", которые находятся "очень близко" к Ирану, и выразил надежду на заключение соглашения.