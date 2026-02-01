Иран признал армии стран Европейского Союза террористическими организациями.

Об этом выступая перед депутатами заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

По его словам, решение принято в ответ на включение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в списки "террористических организаций" со стороны ЕС

"В соответствии со статьей 7 закона о контрмерах против признания Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией, армии европейских стран считаются террористическими группами. Ответственность за последствия этого шага полностью лежит на Европейском союзе", - заявил Галибаф.

Комментируя решение ЕС, спикер добавил, что такими мерами Европа "хочет ублажить своего хозяина, а именно Америку". Галибаф отметил, что парламентская комиссия по национальной безопасности обсудит вопрос о высылке военных атташе стран ЕС и продолжит его проработку совместно с министерством иностранных дел.

На заседание парламента депутаты в знак солидарности надели форму КСИР. Некоторые политики с поднятыми кулаками скандировали лозунги "Смерть Америке" и "Смерть Израилю".

Ранее МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя решение ЕС признать КСИР террористической организацией, заявил, что Европа разжигает конфликт на Ближнем Востоке.

Напомним, Иран начал военные учения со стрельбой боевыми снарядами в Персидском заливе, в непосредственной близости от ударной группы ВМС США.

