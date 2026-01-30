К берегам Ирана направляется "огромный флот, который больше того, что отправлялся в Венесуэлу" накануне захвата её лидера Николаса Мадуро.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления пред прессой в Белом доме.

"Если мы не заключим сделку, посмотрим, что произойдёт", – добавил он.

Напомним, Иран уже отказал требованиям США по ядерной и баллистической программам.

"Американской и другим сторонам мы говорим: зачем вы вмешиваетесь и пытаетесь решать, должен ли Иран обогащать уран? Это не ваше дело", – сказал Хаменеи.

При этом Тегеран пока не давал официального ответа на предложение Вашингтона. Белый дом ожидает отказа и дальнейших переговоров на выходных, рассказал источник издания.

Ранее "Страна" анализировала начнётся ли большая война на Ближнем Востоке и в чём заключается дилемма для Трампа относительно Тегерана.

Американский президент действительно стоит перед крайне непростым выбором, потому что риски для него огромные, а успех в применении военной силы далеко не гарантирован.

С учетом этого любые военные акции Трамп может осуществлять только в формате венесуэльского блицкрига – молниеносной операции без жертв среди американцев.