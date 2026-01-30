72% опрошенных украинцев негативно относятся к президенту США Дональду Трампу.

Об этом свидетельствует опрос, проведённый Социологической группой "Рейтинг" (Rating Group).

47% респондентов заявили, что относятся скорее негативно, 25% - очень негативно, 22% - позитивно.

Больше всего Трамп нравится мужчинам 18-35 лет (35%).

Также у украинцев узнали их отношение к председателю КНР Си Цзиньпину. Оказалось, что к китайскому лидеру в Украине преобладает негативное отношение. 80% украинцев относятся к нему негативно (40% - очень негативно, 40% - скорее негативно). Каждый десятый респондент имеет позитивное отношение, а ещё каждый десятый - колеблется.

К президенту РФ Владимиру Путину украинское общество относится крайне негативно. В целом негативно к главе Кремля относятся 99% респондентов в Украине.

В мире он также воспринимается преимущественно негативно - так считают в среднем около двух третей респондентов в 58 странах. Наиболее негативно Путина оценивают в странах Северной Европы, Эстонии, Республике Корея (Южной Корее), Нидерландах, Польше, Японии и Испании.

Более позитивное отношение к Путину имеют респонденты в Сербии, Индии, Азербайджане, Южной Африке, Таиланде, Армении, Кении, Мексике, Малайзии и Эквадоре.

Rating Group - одна из крупнейших исследовательских институций Украины, работающая на рынке с 2008 года. Компания зарегистрирована в Украине и имеет значительный опыт проведения социологических опросов как в Украине, так и за рубежом.

Ранее американский консервативный журналист Такер Карлсон сравнил вторжение РФ в Украину с действиями Трампа в Венесуэле и заявил, что "теперь трудно ругать Путина".

Между тем политолог Роберт Каган в своей статье о том, как внешнеполитический курс США при Трампе изменит глобальный мир, пишет, что мы являемся свидетелями конца либерального миропорядка и начала новой эпохи войн.