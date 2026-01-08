После санкционированной президентом США Дональдом Трампом операции в Венесуэле с бомбежками столицы и похищением президента Николаса Мадуро кажется, что во вторжении России в Украину "нет ничего плохого".

К такому выводу пришел американский консервативный журналист Такер Карлсон в своём шоу на YouTube.

По его словам, после захвата Мадуро и претензий на Гренландию США фактически лишили себя аргументов против силового передела границ, когда к этому прибегают другие страны, и это может стать нормой в политике самого Трампа.

"Трудно ругать Путина за вторжение на территорию Украины, когда великая держава чувствует угрозу на своей границе и принимает меры для защиты", - заявил Карлсон.

Он отметил, что администрация Джо Байдена называла происходящее в Украине неспровоцированным вторжением, и именно на этом основании США "четыре года ведут войну чужими руками против России".

"Но вы больше не можете ссылаться на абстрактный принцип и говорить, что это абсолютно неправильно. По тем правилам, по которым мы сейчас работаем, в этом нет ничего плохого", - добавил Карлсон.

Он также задался вопросом, почему в таком случае Китаю "не следует возвращать Тайвань", и напомнил, что США официально признают политику единого Китая, но при этом настроены защищать Тайвань от Пекина.

"Неправильно, когда большие страны поглощают маленькие просто потому, что они этого хотят. Именно поэтому мы объявили войну Германии после вторжения в Польшу", - сказал он (отметим, что на самом деле США объявили войну Германии в декабре 1941 года, тогда как вторжение Гитлера в Польшу произошло в сентябре 1939 года).

Ранее Карлсон говорил, что решение Трампа увеличить американские оборонные расходы в 2027 году до 1,5 триллиона долларов свидетельствует о подготовке страны к мировой войне.

