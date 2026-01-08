Несмотря на захват американскими военными двух танкеров у президента США Дональда Трампа сохранятся открытые и честные отношения с главой Кремля Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином.

Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Вас беспокоит рост напряжённости с Россией из-за захвата танкеров? И как действия США в Венесуэле влияют на продолжающиеся отношения с Китаем и на отношения президента с председателем Си?" – задала ей вопрос журналистка.

"Я думаю, что у президента очень открытые, честные и хорошие отношения как с президентом Путиным из России, так и с председателем Си из Китая. Как вы знаете, с момента вступления в должность около года назад он неоднократно разговаривал с ними, и я считаю, что эти личные отношения будут продолжаться. Но что касается президента и Соединённых Штатов, он будет проводить политику, которая наилучшим образом отвечает интересам США. И в отношении этих захватов судов это означает обеспечение соблюдения эмбарго в отношении всех судов теневого флота, которые незаконно перевозят нефть, и допуск только законной торговли", – ответила Ливитт.

Напомним, американцы сегодня захватили два нефтяных танкера: один недалеко от Исландии, второй - в Карибском море.

Белый дом заявил, что один из танкеров принадлежал к теневому флоту Венесуэлы, не был российским и шёл под ложным флагом.