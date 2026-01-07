Военные из Великобритании принимали участие в операции США по захвату российского нефтяного танкера у берегов Исландии. При захвате были задействованы самолеты Королевских ВВС.

Об этом сообщил министр обороны страны Джон Хили, его слова передает британская газета The Times.

"Сегодня наши вооруженные силы продемонстрировали мастерство и профессионализм, оказав поддержку в успешном перехвате американскими войсками судна "Белла-1", следовавшего в Россию. Эта операция стала частью глобальных усилий по борьбе с нарушением санкций", - заявил он.

Он добавил, что "этот корабль с печально известной историей является частью российско-иранской оси обхода санкций, которая подпитывает терроризм, конфликты и страдания от Ближнего Востока до Украины".

"Великобритания продолжит наращивать свои действия против деятельности теневого флота для защиты нашей национальной безопасности, нашей экономики и глобальной стабильности, обеспечивая безопасность Великобритании внутри страны и ее силу за рубежом", - добавил Хили.

Напомним, сегодня американцы захватили два танкера: кроме судна "Белла-1" (оно же Marinera), еще и танкер Sophia. Последний был захвачен в водах Карибского моря.

О последствиях задержания танкеров для всего мира и Украины мы писали в отдельном материале.