Россия направила подлодку и ряд кораблей для сопровождения танкера из теневого флота, который США пытались захватить у берегов Венесуэлы, а теперь преследуют в Атлантике.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Танкер "Белла 1" более двух недель пытался обойти блокаду США против Венесуэлы, но не смог пришвартоваться и загрузиться. Экипаж судна отразил попытку США взять его на абордаж в декабре и вышел в Атлантический океан.

Теперь его в международных водах преследует береговая охрана США.

При этом танкер перерегистрировался как российский. Судно было переименовано в "Маринеру", а экипаж нарисовал российский флаг на борту.

После чего, по словам американских источников, Россия обратилась к США с просьбой прекратить преследование её судна. Во вторник МИД РФ заявил, что "с обеспокоенностью" следит за ситуацией вокруг танкера.

Сейчас судно движется примерно в 300 милях к югу от Исландии в сторону Северного моря. Ему на помощь идут российская подлодка и другие военно-морские средства.

Позже агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что США намерены захватить танкер. Заявляется, что на судно с вертолета пытается высадиться десант.

Тем временем, как сообщает газета The New York Times, ещё пять подсанкционных танкеров, находившихся у берегов Венесуэлы, сменили свои флаги на российский.

Они указали порты приписки в Сочи и Таганроге в записях, которые ведет Российский морской регистр судоходства.

Ранее сенатор Линдси Грэм призвал Трампа захватывать суда, перевозящие российскую нефть.

Напомним, по данным западных СМИ, Трамп требует от Венесуэлы разрыва связей с Китаем, Россией, Ираном и Кубой.