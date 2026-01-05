Кремль готов не мешать Штатам властвовать в Венесуэле в обмен на уступки в отношении Украины - Reuters
Кремль готов не мешать Соединенным Штатам властвовать в Венесуэле в обмен на уступки Вашингтона в отношении Украины.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Агентство пишет, что, хотя захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро Штатами лишил главу Кремля Владимира Путина союзника и может усилить "нефтяное влияние" США, но Москва рассчитывает на потенциальные выгоды от разделения мира на сферы влияния, инициированного президентом США Дональдом Трампом.
Там считают, что США, устранив Мадуро, показали: Латинская Америка – их зона влияния. Это в Кремле восприняли как сигнал, что возможны кулуарные договоренности "сфера за сферу".
"Россия потеряла союзника в Латинской Америке. Но если это пример применения доктрины Монро Трампа на практике, как это, по всей видимости, и есть, то у России тоже есть своя сфера влияния", – заявил высокопоставленный российский источник.
Издание отмечает, что Путин публично не комментировал операцию США в Венесуэле.
Напомним, Государственный департамент США официально объявил Западное полушарие исключительной зоной интересов своей страны.
Ранее Трамп назвал главные цели действий США в Венесуэле. По словам американского президента, речь идет о контроле над властью и нефтью.
О последствиях для мира и Украины удара по Венесуэле и захвата Мадуро мы подробно писали в отдельном материале.