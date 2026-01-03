Президент США Дональд Трамп прямо сказал, что целью действий США является контроль над властью в Венесуэле и над ее нефтью.

Интервью с американским лидером публикует телевизионный канал NBC News.

Трамп заявил, что США будут решать "политическое будущее Венесуэлы, будут сильно вовлечены в нефтедобычу в Венесуэле и не позволят кому-то без их согласия занять пост президента Венесуэлы".

Между тем противоречивая информация поступает о местонахождении вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес, которая сейчас, после захвата американцами Мадуро, фактически стала де-факто и.о. главы государства.

Международное новостное агентство Reuters со ссылкой на источники пишет, что Родригес сейчас в Москве.

В МИД РФ эту информацию назвали недействительной, заявив, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл телефонный разговор с Родригес и "выразил поддержку курса правительства Венесуэлы".

Мы следим за событиями в Венесуэле в обновляемом онлайне.